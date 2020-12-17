Никита Тарасов: «Нам ничего не остаётся, как снимать весёлые фильмы»

Участником прошедшего недавно в областном центре фестиваля короткометражного кино «Золотой телёнок» (16+) стал в том числе актёр Никита Тарасов. О чём он рассказал на своём мастер-классе: подробности от «КП».

Актёр Никита Тарасов больше известен по роли повара Луи Бенуа в сериале «Кухня». Но в Кирове его представляли в несколько ином качестве: как режиссёра, сценариста и даже композитора.

– Конечно, немного неловко читать на своём бэйдже надпись «V.I.P.», ведь я не считаю себя какой-то особенной персоной, – заметил Никита в самом начале своего вятского мастер-класса. – Но всё-таки спасибо за то, что вы пришли и заняли все 25 процентов мест в зале, допустимых действующими сейчас ограничительными мерами.

О сериале «Кухня» актёр и начинающий режиссёр (в Киров он привёз свою дебютную короткометражку) говорить не собирался. Объяснил, что уже порядком устал от вопросов о своём экстравагантном герое-кондитере. Впрочем, увильнуть от этой темы на встрече с вятскими зрителями всё-таки не удалось…

О сериале «Кухня»

– Многие знают меня по сериалу «Кухня». На этом проекте я работал в течение пяти лет. Всё это время на встречах со зрителями меня просят «Скажи, как Луи!», а журналисты интересуются тем, почему фильм оказался столь успешным. Даже не знаю, почему. Думаю, что при работе над картиной были использованы исключительно правильные ингредиенты. Действие подчинено ритму, а персонажи – серьёзно прописаны, можно сказать, что они – «выпуклые». Кроме того, в «Кухне» очень эффектно используется приём, который в кино принято называть «спиной к событию». Это, когда героиня, например, говорит: «Я никогда не выйду замуж!», а дальше следует склейка и… идут кадры с её свадьбы.

О том, почему в России надо снимать комедии

– Комедия – очень сложный жанр. Создавать юмор и заставлять улыбаться и смеяться самых разных людей – непростая задача. Но нам ничего не остаётся, как снимать весёлые фильмы. И причина этого – российский климат, нехватка солнца, особенно зимой. Как говорится в начале моей короткометражки «Спасибо, коучер!»: «6 минут солнца за декабрь в столице… Как можно жить?!»

О том, как начинал сниматься

– Я не блатной. Роли получал «на общих основаниях», как все. Никто мне не покровительствовал – не звонил на студии со словами: «Сними его в таком-то фильме».

Нет, я сам с 2000 года ходил по студиям и разносил свои фотографии, в надежде, что меня когда-нибудь пригласят на съёмки. Одна из первых ролей у меня была в киножурнале «Ералаш», там я сыграл молодого учителя.

О том, чем занимался в карантин

– Рано или поздно пандемия закончится. Мы выйдем на улицу, и надо будет снимать новые ленты. Поэтому на карантине я писал сценарии для будущих фильмов. Получилось сразу два. Надеюсь, реализую их в качестве режиссёра. Ведь многие режиссёры когда-то начинали как актёры. Тот же Жора Крыжовников, автор популярных сейчас комедий, или Дмитрий Дьяченко, снимавший «Кухню»… Режиссёр-актёр хорошо понимает артистов, специфику их работы. Например, Олег Табаков в театре говорил: «Играй про борщ». И всем сразу становилось понятно, о чём он. Хотя, казалось бы: при чём тут борщ, если на сцене Чехов? А вот причём: актёр должен прямо сейчас полюбить своего героя так, как он обожает какое-то блюдо.

О своей мечте

– Хотелось бы не просто состояться в качестве режиссёра, но и создать свою команду, как это было когда-то, например, у Эльдара Рязанова. Так, чтобы была взаимозаменяемость, чтобы актёры могли играть совершенно разных героев. Как в оркестре: сегодня играет на барабанах, а завтра – на басу. Сформировав возле себя такой коллектив, можно работать долго и получать от процесса удовольствие.

Личное дело

Никита Тарасов

41 год. Родился в Риге. Окончил школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). Работал в столичных театрах. Играл в фильмах «Есенин», «Остров», «Ёлки», «Счастливы вместе», «Битва за Севастополь», «Монах и бес», «Домашний арест», «Физрук» и др. Женат, воспитывает дочь.