Ночью в Кирове загорелся жилой дом

Пожар в деревянном доме на улице Карла Либкнехта, 36 произошел около 2 часов ночи.

Ликвидацией возгорания пожарные занимались до рассвета. На место происшествия прибыли 3 машины спасателей.

О пострадавших не сообщается. Фото ЧП прислала в редакцию жительница соседнего дома №34, окна которого выходят прямо на пожар.

— Мы увидели пожар и позвонили в 112. Нам ответили, что наш звонок уже 14-й. Мы слышали много хлопков, а в нашей квартире до сих пор пахнет дымом. Когда дом горел, жители продолжали бегать в него за вещами, им никто не препятствовал, — написала она.

В настоящее время пожар ликвидирован. По словам очевидцев, у здания прогорела крыша. Также загорелась трава во дворе дома, но ее быстро потушили.

Деревянный дом был построен в 1917 году и, согласно сайту https://dom.mingkh.ru, не признан аварийным, хотя находился в очень плачевном состоянии. Рядом с домом стоят деревянные же дровяники. Судя по всему, их огонь не затронул.

Отметим также, что не так давно во дворе дома №34 снесли 2 «деревяшки» и начали новое строительство, «прихватив» территорию пустыря-сквера и бывшей детской площадки.

Фото: Кировская правда