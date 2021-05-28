Новым главой Кирово-Чепецка стал Владислав Мохов

Владислав Мохов стал главой администрации Кирово-Чепецка. Его кандидатуру поддержали депутаты городской думы на заседании 28 мая.

К своим новым обязанностям Мохов приступит с 1 июня. Накануне, 31 мая, он досрочно закончит свою работу в качестве депутата чепецкой гордумы и займет место Сергея Шинкарева, который покинул пост почти полгода назад.

Владислав Мохов родился в Кирово-Чепецке в 1970 году. Отслужив в армии, работал на местных строительных предприятиях. В 2000 году пришел в «КЧУС», где «вырос» от инженера до коммерческого директора. С 2016 года – депутат городской думы.

В 1987 году сразу после окончания школы пошёл работать электросварщиком ручной сварки на строительном предприятии. С 1988 по 1990 год он проходил срочную службу, а после армии работал по специальности в строительных предприятиях Кирово-Чепецка.