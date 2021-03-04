Новый спикер ОЗС рассказал о планах на будущее

Избранный председателем областного Заксобрания Геннадий Коновалов рассказал, как будет строить работу в ближайшие полгода.

Как подчеркнул Геннадий Валерьевич, период совместной работы с депутатами шестого созыва будет «незначительным». Поэтому и использовать его стоит не для агитации, а для конструктивной деятельности на благо жителей области.

Выделять приоритетные направления работы новый спикер не стал, отметив, что все сферы взаимосвязаны.

— Бюджет надо соблюдать, промышленную отрасль, строительство, энергетику, лесной комплекс – развивать. Это отрасли, которые несут деньги в бюджет, создают рабочие места. Социальная сфера – тоже важное направление: насколько хорошо семьям, детям, пенсионерам? – сказал он.

Также Геннадий Коновалов пообещал провести анализ работы депутатов и, если потребуется, внести коррективы в работу.

Напомним, что 4 марта Геннадий Коновалов был избран председателем ОЗС путем тайного голосования. За него проголосовал 31 депутат. Кандидатуру Коновалова подержал глава региона Игорь Васильев, назвав его эффективным управленцем.

Фото: www.zsko.ru