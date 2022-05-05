…в 1952 году

О первомайской демонстрации в Кирове

Газета рассказывала о первомайской демонстрации, прошедшей в городе Кирове. «Праздничное утро выдалось солнечным: яркие лучи залили улицы и площади, — писала «Кировская правда». — Шествие демонстрантов мимо трибуны у здания областного комитета партии открыли юные кировчане — учащиеся городских школ. Вслед за ними идут стройные ряды юношей и девушек в форменных шинелях. Это воспитанники ремесленных и железнодорожных училищ — достойное пополнение героического рабочего класса Советского Союза. С трибуны произносятся пламенные первомайские Призывы Центрального комитета партии. В ответ в колоннах раздаётся дружное «Ура!».

Как отмечала «КП», праздничное шествие кировчан продолжалось около двух часов. Участниками демонстрации стали свыше 70 тысяч человек. В их числе были рабочие предприятий и студенты. «Они пронесли портреты руководителей Советского государства, вождя китайского народа Мао Цзе-дуна, бесстрашного борца за новую демократическую Германию Вильгельма Пика, портреты руководителей рабочих партий братских стран», — сообщала газета.

…в 1972 году

Об успехах водителей троллейбусов

«С пяти до трёх минут сокращён интервал движения троллейбусов на 5-м кировском маршруте, — сообщала «Кировская правда». — Этот маршрут сейчас обслуживают 25 троллейбусов, вместо 22, работавших раньше».

Как отмечала газета, работники троллейбусного управления встретили первомайские праздники и с другими успехами. «План перевозки пассажиров в первом квартале этот коллектив выполнил на 103,2 процента. Сверх плана перевезено 515 тысяч пассажиров, — писала «КП». — Как всегда, впереди в соревновании среди водителей — мастера отличного вождения Т.Катаева и Н.Подлевских. План перевозки пассажиров они выполняют на 105-110 процентов. Их примеру следует молодой водитель Е.Карапетян. К тому же он — общественный контролёр, борется за звание ударника коммунистического труда».

…в 1982 году

О клестах из вятских лесов

По просьбе читателей газета рассказывала о клестах — птицах, которых можно встретить и в вятских лесах. «В нашей области их два вида — еловик и белокрылый клёст, — сообщала «КП». — Еловик находит себе питание на ели, белокрылый — на лиственницах. Основная масса клестов появляется на свет в марте, когда еловые семена становятся наиболее питательными и ещё не высыпаются из шишек. Таким образом, сроки появления птенцов на свет регулируются пищевым факторам, а не светом, как у других птиц. При большом урожае шишек клесты могут вывести птенцов два раза в год. И не только зимой, но и в июне-августе. Многие любители-кировчане содержат дома этих привлекательных птиц. Они быстро привыкают к домашней обстановке, становятся доверчивы, любопытны… С приходом хозяина они начинают весело прыгать в клетке, выпрашивая корм. А лакомство для них — еловая шишка».

…в 2002 году

О квартире для героя

«КП» сообщала о приобретении квартиры за счёт правительства Кировской области для кировчанина Романа Христолюбова — одного из вятских десантников из шестой роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ, попавшей в засаду в Аргунском ущелье. «Роману, награждённому орденом Мужества, были выделены средства на приобретение квартиры за счёт областного бюджета, поддерживающего программу «Жильё для участников боевых действий на Северном Кавказе и членов семей погибших и пропавших без вести воинов».

«Губернатор Владимир Сергеенков вручил Роману Христолюбову ключи к его новой квартире в доме на улице Московской. Родина помнит и чтит своих героев», — писала «Кировская правда».