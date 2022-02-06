О «Ласточке», новом мемориале, цифровизации и медалях вятских ледолазов

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 31 января по 6 февраля.

1. Добраться до Нижнего Новгорода из Кирова можно будет удобнее и быстрее – в этом году между городами начнёт курсировать скоростной поезд «Ласточка».

Появление его рейсов (на постоянной основе) в расписании железнодорожного движения обсудили на встрече губернатор Кировской области Игорь Васильев и начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Напомним, в минувшем году прошли опытные рейсы «Ласточки». В ближайшее время скоростной поезд будет пущен. Как рассказал Сергей Дорофеевский, пассажирам предложат пять вагонов на 443 посадочных места. До конечной станции скоростной поезд доберётся за 4 часа 39 минут.

Игорь Васильев отметил, что улучшение транспортного сообщения с соседним для Кировской области регионом очень важно.

– Кировчане ездят туда достаточно часто, – сказал губернатор. – Кто-то учится в Нижнем Новгороде, у кого-то там живут родные, для кого-то с этим городом связано ведение бизнеса, служебные контакты.

Также на встрече обсудили запланированную реконструкцию привокзальной площади на станции Киров-Котласский и продолжение ремонта здания вокзала на станции Киров-1.

2. Дизайнеры представили проект кировского мемориального комплекса «Город трудовой доблести».

Участники авторского коллектива Российского военно-исторического общества – скульптор Денис Стритович и архитектор Кирилл Сокольский (г. Москва) – на встрече с представителями региональной власти, ветеранами, общественниками и историками представили варианты своих работ, выполненных в других городах трудовой доблести: Пензе, Магнитогорске, Самаре, Коломне, Ульяновске.

Все проекты отличаются друг от друга, но их объединяет один элемент – стела.

– В кировском сквере Трудовой славы, помимо стелы, можно установить небольшие колонны, на которых будут изображены труженики тыла, эвакуированные дети, техника, заводы, – отметил Денис Стритович. – В качестве материалов можно использовать медь, алюминий, цинк или стекло.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области: – Для увековечения трудового подвига кировчан в годы Великой Отечественной войны в октябре прошлого года мы открыли сквер Трудовой славы, который стал ещё одним знаковым местом притяжения для жителей и гостей города. Уверен, что совместными усилиями всех заинтересованных сторон авторский коллектив Российского военно-исторического общества создаст достойное архитектурное сооружение.

3. Кировская область вошла в топ-30 по уровню цифровой трансформации.

По итогам 2021 года наш регион занял 21-е место в стране и 5-е в Приволжском федеральном округе в рейтинге цифровой трансформации. При проведении исследования учитывалось количество социально значимых услуг, переведённых в электронный формат; уровень обучения госслужащих, а также качество цифровизации таких сфер, как образование, здравоохранение, транспорт и государственное управление.

– Наш регион вошёл в топ-30 по уровню цифровой трансформации, – отметил губернатор Игорь Васильев. – И речь идёт не просто о расширении перечня услуг, предоставляемых в электронном виде. Речь – о новом подходе как к оказанию услуг, так и к работе органов власти в целом.

4. Реестр проблемных объектов региона сократился ещё на один дом.

Из реестра исключены три секции – первая, вторая и третья – дома на улице Широтной, 1, в городе Кирове. Ранее, в 2021 году, другие три секции этого дома – четвёртая, пятая, шестая – были достроены. Об этом рассказали в инспекции государственного строительного надзора Кировской области.

Сейчас в едином реестре проблемных объектов находится 27 домов, в том числе 12 – в слободе Новое Сергеево. По каждому из них утверждена «дорожная карта» и выбран вариант решения вопроса.

5. Кировские ледолазы завоевали 13 медалей на чемпионате и первенстве мира в Швейцарии.

Россию и Кировскую область на состязаниях представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 3. Шестеро спортсменов под руководством тренера Натальи Болдыревой завоевали шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.

С победным выступлением вятских спортсменов поздравил губернатор Игорь Васильев. Глава региона напомнил, что вятские ледолазы регулярно становятся чемпионами страны и мира, а на соревнования в Киров приезжают участники со всей России.

Скорость

Золото: Павел Шубин, Роман Шубин, Михаил Сысолятин. Серебро: Никита Глазырин. Бронза: Захар Новосёлов, Александр Загайнов.

Трудность

Серебро: Роман Шубин. Бронза: Павел Шубин.

Комбинация

Золото: Никита Глазырин, Роман Шубин. Серебро: Павел Шубин. Бронза: Александр Загайнов.

Прохождение трассы на скорость

Бронза: Мария Толоконина.

На снимке: Кировская область вошла в топ-30 по уровню цифровой трансформации.

Фото: Александр Папырин