14 сентября. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1926 году

О креслах и абажурах

«Вятская правда» призывала городские организации быть экономнее и критиковала тех, кто тратит деньги на не самые нужные вещи. В число особо расточительных записали представителей Вятского отделения Хлебопродукта, решивших купить абажуры к электрическим лампочкам и потратившим на это 60 рублей. «Но ведь абажуры сделаны из матового стекла и не очень много дают света, – писала газета. – Не слишком ли дорого обходятся подобные мелочи для государства?»

Также «Вятская правда» удивлялась приобретениям администрации железнодорожных мастерских города. «Неплохо сидеть в мягких креслах, брюки не так сильно рвутся, – отмечала газета. – Это прекрасно понимает администрация мастерских, которая приобрела 4 комплекта мягких кресел и конторских столов. Всё это обошлось в 460 рублей. А вот мастер кузнечного цеха едва выхлопотал пару табуреток. Только после ругани он добился их получения. А шкафа для инструментов до сих пор не может получить. Очень интересно подходит администрация к режиму экономии…»

…в 1951 году

О молотовских арбузах и мотокроссе

Газета публиковала сразу два интересных сообщения из Молотовска, сегодняшнего Нолинска. «Житель города – огородник-любитель И.Т. Сухарев уже третий год выращивает арбузы и дыни на своём приусадебном участке. Нынче на 40 квадратных метрах земли ему удалось вырастить несколько сортов южных арбузов, – писала «КП». – С участка снят урожай. Получено более 60 килограммов арбузов и 20 килограммов дынь. По качеству арбузы не уступают сортам, выращенным на юге».

Также из Молотовска сообщали о состоявшемся в городе кроссе мотоциклистов-любителей. «Стокилометровая дистанция проходила по сильно пересечённой местности, с песчаными участками и бродом через реку. Умело ведя свои машины, мотоциклисты успешно преодолели трудные участки и на большой скорости прошли все участки. Лучшее время показал А. Акулов. На лёгком мотоцикле он проехал 100 километров за 2 часа 32 минуты».

…в 1961 году

О создателе радиокомбайна

Газета рассказывала о кировчанине, смастерившем радиокомбайн. «На его создание у Виктора Шуплецова ушло почти два года, – писала «Кировская правда». – В комбайн входит приёмник первого класса, двухскоростной проигрыватель, телевизор с экраном 43 сантиметра по диагонали и пять динамических громкоговорителей. В радиокомбайне есть также магнитофон, способный вести беспрерывную запись в течение 3 часов. При помощи системы реле магнитофон автоматически подключается к радиоприёмнику, телевизору, проигрывателю, микрофону. Небезынтересны и такие данные: общий вес радиокомбайна 200 килограммов, в нём 45 радиоламп и 12 полупроводниковых приборов. В процессе работы над комбайном случалось так, что некоторые узлы его приходилось переделывать совершенно заново, в соответствии с новейшими достижениями техники. Конечно же, на это уходило много времени. Но зачем составлять старую конструкцию, когда новая значительно удобнее и совершеннее».

…в 1991 году

Об особенностях сбора урожая

«Кировская правда» сообщала о введении натуральной оплаты для добровольных помощников вятских колхозников. Так, натуроплата была установлена в Шабалинском районе по решению местного районного Совета. Тем временем, из Оричей сообщали о поступлении 22 тонн брусники на заготовительные пункты района. «Ягоды уложены в бочки, залиты водой и поставлены на хранение, – писала газета. – Часть их поступит в торговлю, другая пойдёт на бартерные сделки».