О поддержке рынка труда, «Учителе года» и снова о лекарствах

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю.

1. Губернатор Игорь Васильев провёл встречу с пациентским сообществом региона.

К разговору подключились представители сообществ страдающих рассеянным склерозом, сахарным диабетом и спинальной мышечной атрофией.

Было отмечено, что пациенты с этими диагнозами получают лекарственные препараты вовремя, перебоев нет. Что касается других возникающих вопросов, то правительство региона готово принять участие в их решении. Так, представители пациентского сообщества больных сахарным диабетом обратились к губернатору с просьбой рассмотреть возможность обеспечения пациентов приборами непрерывного мониторинга глюкозы, которые особо необходимы для контроля показателей в крови у детей. В перечне изделий медицинского назначения для льготного обеспечения по федеральной и региональной льготе этих приборов нет.

Игорь Васильев заверил, что возможность компенсации затрат родителей на приобретение данных приборов будет проработана профильными специалистами.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— На особом контроле правительства – бесперебойная работа медицинских организаций, обеспечение пациентов жизненно важными медикаментами и расходными материалами. Наша задача — провести анализ наиболее острых вопросов, которые возникают у пациентов с хроническими заболеваниями. Это позволит увидеть реальную ситуацию на местах, чтобы вовремя принимать оперативные меры и вносить корректировки в нашу работу.

2. Правительство РФ выделило 280 млн рублей на поддержку рынка труда в Кировской области.

Средства будут направлены на организацию общественных работ и временного трудоустройства, а также на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

219,8 млн рублей направят работодателям для оплаты общественных работ и временного трудоустройства. На организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования предусмотрено 62,1 млн рублей.

Порядок предоставления средств работодателям на данный момент прорабатывается в правительстве региона.

3. Пять городов региона подтвердили качество благоприятной городской среды.

Это — Киров, Нолинск, Уржум, Советск и Яранск, набравшие количество баллов, соответствующее статусу «города с благоприятной городской средой».

Исследование проводилось Минстроем России и Институтом развития ДОМ.РФ. Индекс качества городской среды рассчитывают с помощи комплексной оценки таких факторов, как благоустройство территорий и общественных пространств, развитие дорожной сети, транспортная и социально-досуговаяю инфраструктура, пешеходная доступность к городским точкам притяжения, безопасность.

Всего перечень индикаторов для расчёта индекса качества городской среды состоит из 36 позиций.

4. В Кирове вновь выбирают «Учителя года Кировской области».

Торжественная церемония открытия состоялась в понедельник во Дворце творчества-Мемориале. В конкурсе принимают участие 44 педагогических работника. Имена победителей в каждой номинации (всего их восемь) будут оглашены на церемонии закрытия, которая состоится сегодня.

Отметим, что в 2022 году традиционный конкурс педагогического мастерства проходит в 32-й раз. Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование»

Игорь Васильев подчёркивает, что в числе самых уважаемых и почетных профессий первое место во все времена занимали врачи и учителя.

— Участники конкурса «Учитель года Кировской области» — это педагоги из разных районов нашего региона. Это говорит о том, что во всех образовательных организациях работают талантливые и любящие свое дело учителя, – говорит Игорь Васильев. – Конкурс «Учитель года» призван повышать престиж учительской профессии, раскрывать творческий потенциал его участников.

5. В спортивном комплексе «Вересники» завершили капитальный ремонт.

Работу приняла специальная комиссия, в состав которой вошли представители собственника объекта ООО «Газпром инвестгазификация», Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома, руководство спортивной школы «Вересники». Также на встрече присутствовали представители службы судебных приставов, заместитель председателя правительства Кировской области Андрей Маури и министр спорта и молодёжной политики Георгий Барминов.

По словам представителя «Газпром инвестгазификация», восстановление кровли было выполнено в надлежащие сроки и на высоком качественном уровне в соответствии с проектной документацией, прошедшей строительную экспертизу.

До 31 мая на объекте будет продолжены отделочные работы, они не влияют на безопасность нахождения в «Вересниках» и будут проходить параллельно с тренировочным процессом. Первым днем работы «Вересников» для спортсменов и любителей спорта стало 6 апреля. В этот день будут возобновлены детские тренировки спортивной школы, а также абонементная программа.

Фото Александра Папырина.