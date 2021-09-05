О «школах полного дня», прививках от гриппа и новом производстве

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 30 августа по 5 сентября.

1. Депутат Госдумы Евгений Ревенко поддержал идею тиражирования опыта вятских «школ полного дня» на всю Россию.

Знакомство с вятским опытом создания «школ полного дня» стало поводом для визита в Кировскую область для депутата Госдумы РФ Евгения Ревенко. Вместе с губернатором Игорем Васильевым он оценил наработки кировской школы №25, расположенной в Чистых Прудах.

Это современное учебное заведение с просторными кабинетами, хорошо оборудованным медицинским кабинетом, площадками по принципу мини-технопарка «Кванториум» и собственным бассейном. После уроков школьники занимаются в развивающем блоке, смотрят фильмы, посещают кружки и секции.

Отметим, что тема «школ полного дня» обсуждалась на заседании Госсовета, которое провёл на прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин. С предложением внедрения модели таких учебных заведений выступил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

В поддержку «школ полного дня» высказался глава государства.

– Для большого количества семей, где родители работают, это большая поддержка, – сказал Владимир Путин. – По мнению социологов, конфликты между детьми и родителями чаще всего возникают в связи с выполнением домашних заданий. А их можно спокойно и вовремя сделать в таких группах продлённого дня с помощью наставников, а заодно и кружки посетить, спортом позаниматься, с друзьями пообщаться.

2. Владимир Сысолятин назначен министром промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

Кандидатуру Владимира Петровича утвердили в Минпромторге России, а губернатор Игорь Васильев подписал указ о назначении. Напомним, к исполнению обязанностей главы министерства Владимир Сысолятин приступил в марте этого года, возглавив объединенное ведомство.

Владимир Петрович – уроженец Котельнича. Был членом Совета Федерации. В начале 2000-х занимал должность заместителя председателя правительства Кировской области. С марта 2003 года – зампред правительства, курирующий управление лесного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды региона. С октября 2003 стал первым заместителем регионального председателя правительства. После госслужбы возглавлял ряд коммерческих структур.

3. В Кировской области стартует прививочная кампания против гриппа.

В регион доставлено более 279 тыс. доз вакцины для взрослого населения: 81 210 доз препарата «Ультрикс Квадри» и 198 290 «СовиГрипп». Вакцинацией от гриппа планируется охватить порядка 764 тысяч жителей области, в том числе 580 тысяч взрослого населения.

– Особенностью текущей прививочной кампании является то, что она проходит параллельно с прививочной кампанией от COVID-19, – отметил глава регионального минздрава Андрей Черняев. – Сделать прививку от гриппа и коронавируса можно в прививочных пунктах городских и районных поликлиник. Сформированы выездные прививочные бригады для вакцинации на предприятиях. Для удобства кировчан вакцинация против гриппа будет организована и в мобильных прививочных пунктах, которые проводят вакцинацию от COVID-19.

1 месяц – с таким интервалом проводится вакцинация от гриппа после прохождения вакцинации от COVID-19.

4. Новое производство по выпуску фанеры будет запущено в Котельниче до конца 2021 года.

Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое подписали губернатор Кировской области Игорь Васильев и генеральный директор ООО «Король диванов» Андрей Ходасевич между региональным правительством и компанией.

Значительную часть средств на создание предприятия составят собственные средства инвестора, а недостающую часть планируется привлечь в виде займов «Фонда развития промышленности», созданного по инициативе губернатора Игоря Васильева 2018 году.

5. 41,5 млрд рублей направлено в регионе на реализацию государственных программ за полгода.

Это составляет 45,2% от объёма, запланированного на 2021 год. 7 млрд рублей из этой суммы – федеральные средства, 21,2 млрд рублей – вклад областного бюджета, 0,1 млрд рублей – местных бюджетов и 13,2 млрд рублей – поступления из внебюджетных источников.

Наибольший объём освоения за счёт всех источников финансирования сложился по государственным программам «Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом», «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», «Развитие отраслей промышленного комплекса», «Развитие агропромышленного комплекса», рассказали в министерстве экономического развития Кировской области.

25 государственных программ реализуется в Кировской области в 2021 году.

Среди наиболее значимых мероприятий госпрограмм первого полугодия:

* Начало строительства школы на 1000 мест в микрорайоне «Радужный» в г. Кирове.

* Реконструкция здания МБОУ МУК № 4 на ул. Пролетарская, 11а под среднюю общеобразовательную школу.

* Приобретение 69 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

* Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья 67 молодым семьям Кировской области.

* Завершение строительства бассейна в мкр. Вересники в городе Кирове.

На снимке: Евгений Ревенко и Игорь Васильев в кировской школе №25.

Фото Александра Папырина