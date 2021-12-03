О снижении бюрократической нагрузки на педагогов и совершенствовании приёмной кампании

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области

1. Губернатор Игорь Васильев принял участие в первом заседании комиссии «Единой России» по образованию.

Её возглавляет Елена Шмелёва, сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус».

Участники заседания обсудили совершенствование приёмной кампании в вузы и снижение бюрократической нагрузки на педагогов. Кроме того, прозвучала информация о том, что в следующем году по поручению Президента РФ количество бюджетных мест в высших учебных заведениях увеличится с 540 тысяч до более чем 580 тысяч.

— В России начал работать суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Его задача – обеспечить равнодоступность для всех категорий абитуриентов для подачи документов и получения консультаций, — рассказал Игорь Васильев.

По словам губернатора Кировской области, в прошлом году суперсервис уже был апробирован, а теперь члены комиссии обсудили возникшие у пользователей вопросы и пути их решения.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

— Заполнение отчётных таблиц, написание документов, оформление бумаг – это не работа учителя. Его рабочее время должно быть посвящено именно детям.

2. Кировская область вышла в абсолютные лидеры по темпам вакцинации.

– Темп вакцинации в регионе составляет 743 на 100 000 человек в день, по данному показателю мы значительное время находились в числе лидеров, и вышли на первое место среди всех субъектов РФ, – отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Кроме того, как отметил Дмитрий Александрович, с самого начала массовой вакцинации вятский край занимает лидирующие позиции по работе с гражданами старшего возраста. По доле вакцинированных категории «60+» в общем числе вакцинированных мы на первом месте.

Ход прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции находится на контроле губернатора Игоря Васильева. Высокие темпы вакцинации демонстрируют районы Кировской области. В число лидеров входят Арбажский, Унинский, Немский, Опаринской и Шабалинский районы.

3. Кировским центром крови сформирован неснижаемый запас антиковидной плазмы.

Её использование доказало свою эффективность в лечении пациентов с COVID-19 как на ранней стадии заболевания, так и на более поздних периодах. Лечение плазмой проводится с учётом медицинских показаний и противопоказаний.

— Метод применяется как дополнение к основному лечению пациентов с тяжелым течением заболевания и с успехом применятся кировскими врачами, – сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в регионе используются передовые методы лечения пациентов с COVID-19: инфекционные госпитали оснащены новейшим оборудованием, в том числе для проведения ультрагемофильтрации, лекарственными препаратами, используются современные схемы лечения.

67 пациентов инфекционных госпиталей получили переливание антиковидной плазмы за последние три месяца.

4. В регионе продолжает расти индекс обрабатывающих производств.

Как сообщили в Кировстате, темп роста индекса обрабатывающих производств области за период январь – октябрь 2021 года составил 113,8% по отношению к аналогичному периоду 2020 года.

За 10 месяцев наибольший рост индекса промышленного производства в обрабатывающем секторе наблюдается в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 195,9%, одежды — 141%, прочих готовых изделий — 136,1%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — 130,3%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — 122,1%, резиновых и пластмассовых изделий — 117%.

Как пояснили в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли области, значительный рост индекса по производству готовых металлических изделий обеспечен за счет увеличения выпуска продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса региона.

5. Завершён капитальный ремонт гидроузла на реке Ивкина в посёлке Нижнеивкино.

Общая стоимость работ составила 11,55 млн рублей. Необходимость капитального ремонта гидроузла была связана с его неудовлетворительным техническим состоянием.

В случае аварии гидроузла (особенно при пропуске весеннего половодья) было бы нарушено водоснабжение Нижнеивкино с населением более 2000 человек. Кроме того, мог быть нанесён ущерб территории поселка, нарушены пешеходное сообщение, электроснабжение и связь. Разрушению могла подвергнуться автомобильная дорога с мостом через реку Ивкина, соединяющая Куменский и Верхошижемский районы Кировской области. Размер ущерба при этом мог составить более 40 млн рублей, сообщает пресс-центр правительства региона.

Подрядная организация ОАО «Кирово-Чепецкая ПМК-2» завершила все работы полном объёме.