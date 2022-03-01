1 марта. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1962 году

О состязаниях фигуристов

«Кировская правда» писала о соревнованиях фигуристов на приз имени С.М.Кирова. «Их участниками стали сильнейшие фигуристы городов, областей и республик страны, — сообщала газета. — Первыми на ледяное поле стадиона «Динамо» вышли участники соревнований по парному катанию. В этом виде программы лучшую оценку получили москвичи Алла Иванова и Фарид Фафаргалеев, завоевав приз имени Сергея Кирова. Призёрами в спортивных танцах стали чемпионы столицы Надежда Велле и Александр Трещёв. Успешно выступили в танцах кировские динамовцы Елена Федотова и Игорь Чикишев. Они завоевали второе место. Кировчане Валентина Лекомцева и Владимир Рычков оказались третьими в парном катании. Вчера фигуристы демонстрировали своё мастерство по обязательным фигурам и в произвольном катании. По обязательным фигурам по программе мастеров первым был Валерий Канин из г.Кирова. Сегодня спортсмены выехали в Кирово-Чепецк. Здесь они продолжат спортивную борьбу на стадионе «Труд».

Также газета писала о новой кулинарии в «Малмыже». Заведовал этим заведением опытный кулинар П.П.Пирогов.

«Здесь всегда оживлённо, — писала «Кировская правда» о кулинарии. — На выбор покупателей большой ассортимент кондитерских изделий. В продаже есть торты, пирожки с рисом и яйцами, рыбные пироги, бутерброды. Можно выпить какао, кофе с молоком. В «Кулинарии» большой выбор мясных и рыбных изделий. Есть также сметана, ватрушки, тесто для пельменей и для булочек. За половину февраля магазин продал кулинарных изделий на 2007 рублей».

…в 1972 году

О загадочном случае на Памире

«КП» опровергала информацию о «снежном человеке», которого «подстрелили пограничники на Памире». Со ссылкой на Агентство печати «Новости» газета информировала: «Это действительно только слухи. Вся история сводится к следующему. На Памире, вблизи границы колхозный чабан Аслединов Миробшо на копне сена увидел какое-то неизвестное доселе существо. Когда чабан приблизился к копне, существо начало угрожающе фыркать. Миробшо испугался и побежал к пограничникам. Как только прибежали пограничники, существо направилось в сторону гор. Поймать его не удалось и тогда в него выстрелили… При ближайшем рассмотрении зверь оказался обезьяной, не имеющей никакого отношения к так называемому «снежному человеку».

Как отмечала «Кировская правда», советская наука активно исследовала феномен человекоподобного существа. «Все данные систематизируются и подвергаются анализу, — сообщала газета. — Впереди — заманчивые перспективы для антропологических, физиологических и других исследований».

…в 2002 году

О «лёгком паре с холодным душем»

Газета сообщала о ЧП в тужинской бане. «В один из недавних зимних вечеров посетителям заведения был приготовлен «сюрприз», — писала «КП». — Ближе к закрытию заведения в кранах вдруг стала исчезать горячая вода, и разгорячённые головы пришлось домывать холодненькой, освежающей — будто и не любители парилки собрались здесь, а моржи, находящие усладу для своего тела в ледяной проруби. В общем, ситуация грозила перерасти в серьёзную драку между обслуживающим персоналом и посетителями, пока кто-то не догадался позвонить начальнику УМП ЖКХ А.А.Щёкотову. Вскоре стала ясна причина случившегося: кочегар начал встречать предстоящий выходной раньше обычного, а его сменщику ещё не настал час заступить на трудовую вахту».