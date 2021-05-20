Областная инспекция труда завершила расследование тяжелого несчастного случая

Государственная инспекция труда в Кировской области завершила расследование тяжелого несчастного случая в ОАО «РЖД».

ЧП произошло 15 апреля при выполнении работ по вырезке куска рельса. Пострадал электрогазосварщик Глазовской дистанции пути.

При резком смещении куска рельса произошел удар по рукам и ногам мужчины. Он получил тяжелую травму и травматический шок I степени.

В ходе расследования были выявлены существенные нарушения требований трудового законодательства. В частности, речь идёт о нарушении технологического процесса – вырезка куска рельса происходила без его предварительного и надлежащего закрепления.

Работодателя привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 80 тысяч рублей.