Общий гороскоп на неделю c 26 апреля 2 мая

Овен (21.03 — 20.04)

Начало недели — не самое лучшее время, чтобы думать о карьере. Заносчивость, неверная оценка себя, ситуации и поведения людей, опрометчивые обещания могут привести к сложностям в работе или личной жизни, и все они так или иначе будут связаны с деньгами. Сначала Овны могут оказаться в убытке, но очень быстро вернут потерянное. Постарайтесь продумать свои действия на некоторое время вперёд.

Телец (21.04 — 21.05)

Для развлечений отлично подходит понедельник и вторник – при всей своей серьёзности и ответственном отношении к работе Тельцы смогут совместить приятное с полезным. При необходимости прислушивайтесь к мудрым советам людей старшего поколения — и тогда ваши дети будут больше радовать вас своими успехами. В конце недели Телец получит моральное удовлетворение и приток энергии от благотворительных акций, творческих встреч, организации выставок.

Близнецы (22.05 — 21.06)

В начале недели у Близнецов идей может оказаться больше, чем возможностей для их реализации. Впрочем, это не повод для расстройства — оставьте часть задуманного на будущее. Вы сможете с честью выйти практически из любого, даже самого трудного положения. Напряжённая работа уже может приносить результаты, но не стоит успокаиваться. Близнецам может понадобиться творческая импровизация, пунктуальность, собранность.

Рак (22.06 — 23.07)

Начало недели для Раков может быть отмечено неудовлетворенностью собой и другими. Работа точно от вас не убежит, впрочем, она позаботится и о том, чтобы не создать вам проблем. Только не отступайте, судьба покровительствует отчаянным и смелым, вам обязательно повезёт. И все же толика разумных ограничений и трезвой оценки своих сил не помешает — это избавит вас от досадных ошибок. Некоторые ситуации заставят Раков задуматься о своей жизни.

Лев (24.07 — 23.08)

Львы захотят провести первую часть недели в спокойной обстановке, поэтому лучше будет остаться дома. Несмотря на это, хорошо будут идти дела, связанные с бизнесом. Появится вдохновение, творческие способности, а позитивный настрой позволит решить задачи, которые вы давно откладывали. Львы смогут прийти в себя и по-новому взглянуть на мир. Однако по-прежнему вероятны проблемы во взаимоотношениях с окружающими.

Дева (24.08 — 23.09)

Начало недели — удачный период для того, чтобы упорядочить свою жизнь. Это время звёзды советуют посвятить пристальному изучению модных журналов и обновлению своего имиджа вообще или гардероба в частности. В середине недели Девам придётся экономить из-за проблем у кого-то из близких, но в целом, вы будете жить своими интересами, все остальные – своими. Вероятны небольшие поступления и серьёзные траты.

Весы (24.09 — 23.10)

Вторник будет достаточно напряжённым и насыщенным событиями, особенно на работе. Этот день может внести неожиданные коррективы в планы Весов, но всё окажется к лучшему. В чём именно будет заключаться это лучшее, вы поймёте в середине недели, когда почувствуете дружеское расположение партнёров и успех во всей своей активной деятельности. Действуйте, трудитесь — и исполнение желаний не заставит себя ждать.

Скорпион (24.10 — 22.11)

На этой неделе Скорпионам желательно проявить максимум осторожности во всех финансовых вопросах. В среду нежелательно давать деньги в долг. Постарайтесь отвлечься от всех проблем, включая самые мелкие и крупные. Не давайте использовать себя для перемещения тяжестей, как физических, так и духовных. Выходные обещают Скорпионам хороший отдых в компании. Любое сообщение будет содержать в себе полезную информацию.

Стрелец (23.11 — 21.12)

Первые дни этой недели Стрельцам лучше уделить вопросам получения высшего образования. Если вы собираетесь за границу, могут возникнуть затруднения с оформлением виз и документов. Впитывая всю доступную информацию, вы успешно решите все проблемы, заодно обеспечив себе полную безопасность со всех сторон и в любой ситуации. Общение с надёжными партнёрами и старыми друзьями вдохновит вас и пойдёт на пользу.

Козерог (22.12 — 20.01)

В понедельник у Козерогов будет много разнообразных контактов, их будут окружать приятные люди. Общение в это время сыграет важную роль, поэтому благоприятны любые переговоры по работе – вы сможете найти взаимопонимание с потенциальными партнёрами и выбрать наиболее подходящие условия для обеих сторон. С любимым человеком в отношениях будет полная гармония, а вечер субботы рекомендуется провести только вдвоём.

Водолей (21.01 — 19.02)

В первые три дня недели деловой график Водолеев будет очень насыщенным, и даже у домохозяек ожидается много поездок, посещение новых мест, рынков и магазинов. Заслуженное время отдыха, праздничное настроение и самые невероятные события ожидают Водолеев на этой неделе. Меньше рассказывайте окружающим о своих финансовых планах — так им легче будет реализоваться. В выходные, чтобы снять напряжение, вам потребуется активный отдых.

Рыбы (20.02 — 20.03)

Середина недели — благоприятный период , когда можно поэкспериментировать. Например, приобрести пару вещей в стиле, который вам всегда нравился, но который вы не рисковали испытать на себе. Не слишком доверяйте человеку, который вам очень симпатичен, но в искренности которого вы не до конца уверены, — вы можете стать поводом для насмешек, что больно ударит по вашему самолюбию. Не упустите шанс улучшить своё будущее.