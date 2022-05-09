Общий гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022

Общий гороскоп на понедельник, 16 мая

Благоприятный день для укрепления личных отношений, серьезных знакомств. Гороскоп утверждает, что удачными сейчас окажутся любые практичные покупки и приобретения. Старшие родственники охотно помогут вам в решении финансовых проблем, да и вообще постараются избавить вас от хлопот и тревог.

Общий гороскоп на вторник, 17 мая

Благоприятен для интеллектуального творчества, общения с творческими и необычными людьми. Усиливается фантазия, воображение. Особое удовольствие вы сможете получить от прослушивания музыки, пения, рисования и чтения художественной литературы.

Общий гороскоп на среду, 18 мая

Важно избегать иллюзий. Не слишком доверяйте малознакомым людям, какими бы искренними они вам не казались. Во второй половине дня судите о людях по их поступкам, а не по интуитивному ощущению, которое они производят. Вечернее время проведите активно.

Общий гороскоп на четверг, 19 мая

Довольно благоприятный день, но с утра старайтесь не начинать новые дела, а приложить усилия к тому, чтобы завершить старые. Для начинаний лучше подойдет вторая половина дня. День благоприятен для поездок, общения, выступлений. Помните, что слова сегодня имеют особенно большую силу.

Общий гороскоп на пятницу, 20 мая

Принесет увеличение любознательности, повысит склонность к общению. Легче будет усваивать новые знаний, вероятны успехи в обучении. День отлично подходит как для коротких поездок, так и для начала дальних или длительных путешествий.

Общий гороскоп на субботу, 21 мая

Хорошо подходит для отдыха, восстановления сил, некоторого уединения. Стоит проявить больше самостоятельности, но новые начинания в течение дня нежелательны. Посвятите больше времени спорту, активному отдыху.

Общий гороскоп на воскресенье, 22 мая

День непростой, требующий жизненной мудрости и стойкости. Будьте готовы к тому, что не все ваши желания могут быть исполнены немедленно, но не сдавайтесь, столкнувшись с препятствиями. Трудно будет найти общий язык с близкими.