Общий гороскоп на неделю со 2 по 8 мая 2022

Общий гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю со 2 по 8 мая 2022 года.

Понедельник

Довольно напряженный, может потребоваться больше концентрации и последовательности в делах. Важно избегать внутренних противоречий, не принимать слишком быстрых и спонтанных решений. В начале дня не стоит давать обещаний.

Вторник

Старайтесь избегать прямого противостояния и конфликтов, снизьте собственную агрессивность. Повремените с проявлением инициативы и чрезмерно активным отстаиванием своего мнения. Умение находить компромиссы будет важным качеством.

Среда

Отличный день для самовыражения. Возможность проявить себя способна принести вам новые впечатления и ощущение личной свободы. Благоприятный период для работы с компьютером.

Четверг

Старайтесь избегать чрезмерной эмоциональности в общении. Вероятно также появление излишнего оптимизма, а поэтому, не стоит давать обещания, а также слишком доверять обещанному вам.

Пятница

Утро может принести новые идеи, которые могут оказаться поспешными и в дальнейшем потребуют доработки. Старайтесь избегать опрометчивых высказываний, не позволяйте и грубости в свой адрес. Чрезмерная эмоциональность в поступках способна привести к неприятностям.

Суббота

Старайтесь избегать резкости и чрезмерной напористости в общении. Будьте осторожны во время поездок. День неблагоприятен для ремонта автомобиля. В тоже время удачными могут оказаться покупки и косметические процедуры, вероятны новые знакомства.

Воскресенье

Начало дня благоприятно для решения формальных и официальных вопросов. На вечер не стоит планировать важных начинаний. Это время благоприятно для развлечений, отдыха и совершения покупок ради собственного удовольствия.