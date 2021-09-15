Обязательный техосмотр личных авто кировчан станет добровольным

Правительство РФ поддержит проект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Теперь эта процедура будет добровольной.

14 сентября были внесены соответствующие поправки в Госдуму. Ранее указ об отмене обязательного ТО подписал президент РФ.

Техническое обследование автомобилей слабо коррелирует с обеспечением безопасности на дорогах.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечает, что действующий с 1994 года регламент прохождения ТО морально устарел.

«Я давал неоднократно поручение проработать вопрос упрощения процедуры ТО, потому что уже всем было очевидно, что это стало просто формальностью, на которую тратили время и немалые финансовые средства порядка 30 миллионов владельцев в год», — заявил Хуснуллин на заседании правительства.

Процедура техосмотра, однако, должна стать добровольной только для физлиц – для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной.

С тем, что отмена обязательного техосмотра освободит авто- и мотовладельцев от излишней и зачастую неэффективной процедуры, согласен и премьер-министр Михаил Мишустин.

Кировчане поддержали отмену обязательного ТО

Директор «Кировского автотранспортного предприятия» Денис Пырлог считает, что действующие требования к техосмотру автомобилей требуют изменений.

«Считаю, что требования к проведению техосмотра давно пора менять, но главное, чтобы это не стало причиной регресса или отказа выплат по страховым случаям. Ведь, как нам всем известно, некоторые страховые компании пользуются такими лазейками, прописав в договоре страхования мелким шрифтом основания для регресса, а страхователь попросту это не читает. Что касается самих требований к техосмотрам, то есть излишние, как мне кажется требования, здесь есть над чем работать», — отметил Денис Юрьевич.

В частности, излишним требованием директор «АТП» назвал запрет установки фонаря подсветки номерного знака на автомобиле с другой модели авто. По мнению Дениса Пырлога, это требование никак не влияет на безопасность дорожного движения, но тем не менее, без него нельзя пройти техосмотр.

Поддерживает инициативу и директор кировской автошколы «Смайл» Евгения Кузьмич.

«Принудительная процедура техосмотра, дополнительно привязанная к получению ОСАГО и постановке на учет, вызывает ряд проблем для автолюбителей. Одна из проблем — коррупция. С отменой обязательного техосмотра у автомобилистов снижаются риски попадания в коррумпированные организации, снижается время постановки на учет автомобиля и повышается собственная ответственность на дороге, что в целом намного лучше!» — подчеркнула Евгения Владимировна.

Отметим, что на данный момент с проблемой прохождения техосмотра сталкивается каждый третий россиянин.

По официальным данным, в нашей стране около 49 миллионов легковых машин и мотоциклов. 27 миллионов автомобилей – моложе 10 лет. Действующие нормы закона обязывают проводить ТО для всех транспортных средств, которым более 4 лет.

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