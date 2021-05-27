Официальная статистика по коронавирусу в Кировской области на 27 мая

Оперативная информация по COVID-19 в Кировской области. За прошедшие сутки:

2 524 исследования на COVID-19 выполнено лабораториями региона.

1 354 вызова обслужено бригадами скорой медицинской помощи.

53 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания выявлено.

998 человек находятся на стационарном лечении.

66 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

6 пациентов – на ИВЛ.

1 536 пациентов проходят лечение в амбулаторных условиях.

112 человек выписано.