Официальная статистика по коронавирусу в Кировской области на 27 мая

Оперативная информация по COVID-19 в Кировской области. За прошедшие сутки:
2 524 исследования на COVID-19 выполнено лабораториями региона.
1 354 вызова обслужено бригадами скорой медицинской помощи.
53 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания выявлено.
998 человек находятся на стационарном лечении.
66 пациентов с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.
6 пациентов – на ИВЛ.
1 536 пациентов проходят лечение в амбулаторных условиях.
112 человек выписано.