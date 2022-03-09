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Оглашение приговора Владимиру Быкову продолжится 10 марта

Юлия Зорина Новости, Общество

Приговор бывшему мэру Кирова Владимиру Быкову продолжат оглашать 10 марта. Об этом сообщает областная прокуратура со ссылкой на ГТРК «Вятка».

Оглашение приговора началось 9 марта в Первомайском суде. По предварительным данным, оно займет 2 дня. Вероятно, поэтому сегодня экс-глава Кирова явился в суд без вещей.

Представителей прессы в суд не пустили под предлогом антикоронавирусных ограничений. В последнем слове свою вину Владимир Быков не признал. А его адвокаты ходатайствовали о признании недопустимыми ряда доказательств вины своего подопечного.

Процесс продолжается почти 2 года. Экс-мэру вменяют преступления по 4 статьям УК РФ: мошенничество, организация растраты денежных средств, пособничество в мошенничестве и получение взятки. Всё – в особо крупном размере. Общий ущерб, причиненный действиями чиновника, составил более 165 миллионов рублей.

Прокуратура запросила для Владимира Быкова 12 лет лишения свободы и 30-миллионный штраф.

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Юлия Зорина