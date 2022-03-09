Оглашение приговора Владимиру Быкову продолжится 10 марта

Приговор бывшему мэру Кирова Владимиру Быкову продолжат оглашать 10 марта. Об этом сообщает областная прокуратура со ссылкой на ГТРК «Вятка».

Оглашение приговора началось 9 марта в Первомайском суде. По предварительным данным, оно займет 2 дня. Вероятно, поэтому сегодня экс-глава Кирова явился в суд без вещей.

Представителей прессы в суд не пустили под предлогом антикоронавирусных ограничений. В последнем слове свою вину Владимир Быков не признал. А его адвокаты ходатайствовали о признании недопустимыми ряда доказательств вины своего подопечного.

Процесс продолжается почти 2 года. Экс-мэру вменяют преступления по 4 статьям УК РФ: мошенничество, организация растраты денежных средств, пособничество в мошенничестве и получение взятки. Всё – в особо крупном размере. Общий ущерб, причиненный действиями чиновника, составил более 165 миллионов рублей.

Прокуратура запросила для Владимира Быкова 12 лет лишения свободы и 30-миллионный штраф.