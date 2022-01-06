Около 140 тыс. зубов вылечили кировские стоматологи в 2021 году

В прошлом году кировские стоматологи вылечили около 140 тыс. зубов.

Медицинскую помощь в Кировском клиническом стоматологическом центре получили свыше 411 тыс. пациентов.

Его специалисты вылечили 139 594 зуба, удалили 89 458, провели свыше 136 тыс. рентгенологических исследований. 9 258 человек прошли ортодонтическое лечение, 49 157 — ортопедическое и протезирование зубов. Лечение у стоматологических гигиенистов прошли 13 677 человек.

Большое внимание в регионе уделяется развитию первичной медико-санитарной помощи — ключевого звена в вопросе сохранения здоровья граждан.

«В рамках профилактической работы активно используются передвижные мобильные комплексы, полученные в рамках нацпроекта «Здравоохранение», в том числе передвижной стоматологический комплекс, который начал свою работу в сентябре 2019 года», — рассказывает министр здравоохранения Андрей Черняев.

По словам главного врача стоматологического центра Ирины Халявиной, в прошлом году врачи-стоматологи совершили 132 выезда, посетив 25 районов.

«Медицинскую помощь получили порядка 4 900 жителей, в том числе более 850 детей. Для нашего учреждения выездная работа давно стала системной. В ходе выездов мы не только лечим, но и призываем ответственно относиться к здоровью зубов, регулярно проходить осмотры и осуществлять плановое лечение, не допуская возникновения неотложных состояний», — говорит она

В наступившем году стоматологическая служба области ставит главной целью дальнейшее повышение качества помощи. Первоочередная задача — поддержание качества и доступности оказываемой помощи.

Как отметил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, в области продолжается обновление медицинских учреждений, в том числе стоматологического профиля, и внедрение качественных изменений.

«Наши врачи работают в комфортных условиях, в их арсенале — высококлассное оборудование, которое позволяет проводить максимально эффективную диагностику и лечение. Стоматологическая помощь доступна пациентам бесплатно в рамках базовой программы ОМС», — подчеркнул он.

Фото hb.bizmrg.com