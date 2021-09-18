Ольга Шуклина-Юрлова: «От каждого зависит, как будут жить и развиваться наш регион и страна в ближайшие годы»

Представители сферы искусства Кировской области активно принимают участие в голосовании. Председатель Кировского регионального отделения Союза писателей России Ольга Шуклина-Юрлова рассказала, почему пошла на выборы.

— Я решила не откладывать и проголосовала в первый же день. Считаю, что принять участие в голосовании – наш гражданский долг. От каждого жителя Кировской области зависит, как будут жить и развиваться наш регион и страна в ближайшие годы. И каждый голос – это не капля в море, а вклад в наше будущее. Также хочу отметить как плюс, что на избирательных участках соблюдаются все противоковидные ограничения. Ведь, несмотря на то, что многие уже переболели, опасность заразиться коронавирусом все еще есть, — говорит Ольга Леонидовна.