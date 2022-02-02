Организацию в Яранском районе оштрафовали на 400 тыс. рублей за административное правонарушение.

В ходе осмотра земельного участка около д.Мари-Дубники выявлено выявлено нарушение законодательства.

Выяснилось, что плодородный слой почвы был уничтожен лесозаготовительной техникой ООО»Стимул», которая проехала по участку без разрешительных документов (договора сервитута).

В результате земля стала непригодна для осуществления сельскохозяйственного производства, и потребуются восстановительные работы.