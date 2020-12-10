Особенности выращивания рассады в горшках: учимся выбирать тару для овощных и цветочных культур

Выращивание рассады — сложный процесс даже для опытного садовода или дачника. Тара для будущих растений должна соответствовать определенным требованиям при покупке.

Нюансы выращивания рассады в горшках

Знакомство с особенностями самого процесса позволит минимизировать риски невсхожести семян, недоразвития корневой системы. Горшочный метод имеет свои плюсы и минусы в сравнении с тем, что происходит с растениями при выращивании в кассетах, торфяных стаканчиках, ящиках и в других подручных емкостях.

Сильные стороны технологии

Низкая стоимость тары. Можно подобрать емкости любого объема и формы. Рассада чувствует себя свободно. Предусмотрена система дренажа.

Недостатки технологии

Хрупкость тары. Слишком малый срок эксплуатации. Нет возможности видеть состояние корневой системы (если только речь не идет о прозрачном пластике).

Виды растений, которым больше остальных подходят горшочные условия при выращивании рассады:



ягодные культуры. Земляника и ампельная клубника будут чувствовать себя идеально, если перед пересадкой на постоянное место какой-то период проведут в уютных горшочках из пластика;



овощные культуры. Помидоры, огурцы и перец чаще всего показывают свои первые листики именно в указанной таре. Даже семечки тыквы можно помещать в пластиковые емкости, только в каждом горшочке должна оказаться одна семечка, чтобы в дальнейшем растение чувствовало себя комфортно.



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Вырастить рассаду не так просто, как кажется. Для этого необходимо создать будущему растению идеальные условия, в которых ему будет комфортно. Горшки для рассады, выполненные из пластика, подходят для выращивания не только домашних, но и тепличных овощных и цветочных культур. В каждом горшочке есть специальные отверстия для того, чтобы не застаивалась вода. Садовод может выбрать размер, форму или цвет изделия, при этом получая качественный товар.

Емкости для рассады: поводы для приобретения пластиковых горшков оптом

Наиболее существенная экономия заметна при приобретении большой партии горшков. Сотрудники компании делают акцент на то, что всхожесть семян в таких горшках достаточно высока, поэтому для создания максимально комфортных условий для каждого будущего растения стоит в каждую емкость помещать максимум по две семечки, чтобы пробудившейся в дальнейшем рассаде не было тесно, а цветочная или овощная культура развивалась полноценно и правильно.