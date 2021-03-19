Осталось три дня, чтобы стать волонтером по поддержке голосования за благоустройство парков и скверов

Регистрация волонтеров проходит на сайте www.dobro.ru до 22 марта

В этом году по поручению президента России Владимира Путина принято решение проводить выбор объектов благоустройства в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с привлечением наибольшего количества жителей. Так, с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой всероссийской платформе www.43.gorodsreda.ru пройдет голосование по выбору объектов благоустройства в следующем году. Принять участие в голосовании может любой желающий с 14 лет.

— Голосование проводится, чтобы каждый житель мог высказать мнение о том, какой парк или сквер необходимо благоустроить в первую очередь. Голосование поможет найти объекты, которые требуют благоустройство здесь и сейчас, и выслушать мнение жителей, где они ходят, чтобы им благоустроили тротуар или сделали место для отдыха, — говорит заместитель министра энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский.

Чтобы сделать голосование максимально удобным для жителей, привлекаются волонтеры, которые будут помогать голосовать на объекте в более простой форме, через мобильное приложение.

Регистрация волонтеров проходит до 22 марта.

— Зарегистрироваться на сайте просто – заходишь по ссылке и оставляешь заявку После регистрации пройдет отбор волонтеров, а затем обучение и само голосование. Участие в данном мероприятии дает волонтерам приятный бонус — это оформление электронной волонтерской книжки. Наличие такой книжки позволяет старшеклассникам получить дополнительные баллы при поступлении, а студентам повышенную стипендию, — рассказал Александр Кокорин, который уже подал заявку в волонтеры.

Александр занимается волонтерской деятельностью с 2011 года. Он учувствовал во многих городских акциях.