Осужден третий фигурант дела о хищениях в «Электронном проездном»

На 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима осужден экс-начальник отдела транспорта администрации города Кирова Олега Чичибабин.

Ранее были приговорены к реальным срокам бывшие руководители муниципальных ЦДС Олег Рыболовлев и ООО «Электронный проездной» Анатолий Ганьба.

Следствие считает, что фигуранты похитили не менее 34 млн. рублей, которые провели мимо бюджета с помощью фиктивного завышения закупочных цен, подделки документов и прочих махинаций. Все подсудимые раскаялись и указали как на организатора преступного сообщества бывшего главу города Владимира Быкова.

Обвинительного приговора ждет четвертый фигурант дела Дмитрий Никулин, который уже вчера пришел на заседание с большой сумкой вещей для отправки в колонию. Он также покаялся, дал показания на соучастников, пояснив, что хищения совершал для Быкова и продолжал бы это делать, если бы тот оставался у власти.