Осужденная за шпионаж Мария Бутина встретилась с кировскими студентами

24 марта член общественной палаты РФ Мария Бутина встретилась со студентами кировского филиала РАНХиГС. Официально мероприятие именовалось презентацией «Тюремных дневников», но по сути получилось историей о почти полутора годах, проведенных в американской тюрьме.

…Мария родом из Барнаула. В родном городе она активно занималась журналистикой и общественной деятельностью. В 2015 году она впервые посетила Штаты в качестве помощника первого зампреда Совета Федерации Александра Торшина, и с тех пор поездки за рубеж стали регулярными. С 2016 года Мария жила в США по студенческой визе. Однако в 2018 году ее арестовали в Вашингтоне по обвинению в работе иноагентом. Пойдя на сделку со следствием и отбыв часть срока, Бутина вернулась в Россию…

Свои злоключения в Штатах Мария Бутина описала в «Тюремном дневнике». Сейчас общественница ездит по России с «книжными турами» и проводит встречи – в основном с молодежью.

— Передаю свой опыт обучения в США, рассказываю о том, что случилось со мной, — говорит она.

Арест Бутиной в российском МИДе расценили как попытку сорвать встречу президентов России и США. Подтверждает эту версию и сама Мария.

— ФБР вело меня с 2015 года. В 2017-м начались вбросы в СМИ. Задача была арестовать меня под саммит. Так и было сделано. Почему выбрали меня? Потому что яркая фигура. Потому что была политически активна. Дата была выбрана идеально – день встречи Путина и Трампа…

В тюрьме

Спецслужбы США получили доступ к переписке Бутиной и взяли ее под стражу до суда, отказав в освобождении под залог. Следствие длилось почти полгода. Потом, как сообщает «Википедия», Мария «пошла на следку со следствием», частично согласившись с обвинениями. Однако то, что в интернете уклончиво описывают как «сделку», Мария называет прямо – пытки.

— Я прошла пытки. Мне не давали спать. Первые четыре месяца провела в карцере. Сидела в одиночной камере 2 на 3 шага. Все бетонное, железный унитаз, 2 тоненьких окошка и светильник, который никогда не выключают. Огромные тараканы. Я их страшно боялась, теперь не боюсь. Было очень холодно. Из одежды – только роба. Если есть деньги, можно было купить что-то потеплее, но – только мужскую одежду.

Мария побывала в 6 разных тюрьмах. В шутку она называет это «бесплатным туром по США». Было тяжело, очень тяжело.

— Большинство заключённых – чернокожие. Я относилась к ним с опаской. Впервые вышла из карцера и с ужасом подумала: «Сейчас будут бить, возможно, ногами». Спасали печеньки, которыми подкармливала других женщин. Покупала их на деньги, которые переводили родители. Однажды пришлось танцевать тверк. Все собрались все вокруг меня и смотрели. Потом сказали: ты — первая белая, кто это сделал. Теперь ты — «бро». Но… Всё, что не убивает, делает нас сильнее. Это сейчас я так считаю. Во время нахождения в карцере, возможно, сказала бы иначе. Всё отразилось на здоровье. Не хочу говорить об этом под камеры. Но главное – я сохранила психическое здоровье. Я отказалась от приёма препаратов, потому что не имела право вернуться домой овощем. В тюрьме я читала Достоевского. «Преступление и наказание» на английском. Книгу мне принесли в первый же день: вот, специально для тебя нашли. Читай! Русскую классику приносил мне и священник русской православной церкви. Было разрешено приносить только религиозные книги, но мы договорились, что он будет приносить мне Достоевского.

Там, в тюрьме, Мария начала писать свои «Дневники».

— Писала не шифром, а иносказательно. Шифровать — самое глупое, что можно было бы сделать, ведь меня начали бы пытать, чтобы получить ключ…

Дома!

26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы и одобрил депортацию в РФ после отбытия срока. 25 октября того же года Бутину освободили из федеральной тюрьмы города Таллахасси. На следующий день она вернулась в Москву.

— Пока папу не обняла – не ощутила реальности. Очень хотелось пойти гулять в лес: почувствовать запах сосен…

Первым желанием было забыть все. Не получилось: ко мне неожиданно стали обращаться люди, попавшие в аналогичную беду за рубежом. Я стала помогать им. Веду и проект на ТВ «Своих не бросаем». Когда помогаю другим людям, мне самой становится легче.

Несмотря ни на что, обиды на американских граждан у Марии нет – обидно лишь за тех, кем манипулируют.

— США считают, что их законы распространяются и на другие страны. Даже сообщение в вотсапе может стать поводом для лишения свободы – например, если вы решите похвалить людей, захвативший Капитолий.

Никому не рекомендую отказываться от планов поехать учиться за границу. Но сейчас не лучшее время для этого. Речь, конечно, не обо всех странах.

Напомним, что еще одна встреча Марии Бутиной с кировчанами состоится в библиотеке Герцена в 18 часов.