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Откуда взять средства на благоустройство территорий

Тамара Полыхаева Новости, Выбор редакции, Общество

Малые города Кировской области могут получить гранты на реализацию проектов комфортной городской среды.

Федеральный центр начал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Заявки принимают до 1 июня. Участвовать в конкурсе могут поселения, имеющие статус федеральных региональных исторических поселений, а также города с населением до 100 тысяч человек.

Зачем участвовать в конкурсе?

В 2021 году специальная комиссия отберет не 80 проектов, как в 2020-м, а 160.
Каждый победитель получит грант на реализацию проекта. Кроме того, премиальный фонд конкурса увеличен с 5 до 10 миллиардов рублей.

Критерии отбора лучших проектов: качество планировочных и архитектурных решений, прогнозируемые социальные эффекты и соответствие проекта историко-градостроительной и природной среде.

Председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский отметил, что конкурс дает малым городам и историческим поселениям отличную возможность получить экспертную оценку своих проектов и материальную поддержку их реализации в будущем.

В Кирово-Чепецке появится «Река времени»

Во Всероссийском конкурсе прошлого года от Кировской области победителем стал проект «Река времени» — создание одноимённого сквера на улице Первомайской в Кирово-Чепецке.

Откуда взять средства на благоустройство территорий

Проект получил федеральный грант в размере 80 млн рублей.

В пресс-службе администрации Кирово-Чепецка уточнили, что срок сдачи объекта – в ноябре 2021 года.

На данный момент коммунальные службы занимаются перекладкой старых сетей водоснабжения и водоотведения в сквере.

Откуда взять средства на благоустройство территорий

Из федерального, регионального и муниципального бюджетов на работы выделили 93,3 млн рублей. Ещё 31 млн рублей – помощь партнёров.

Авторы дизайн-концепции — агентство стратегического развития «Центр», «Артель архитекторов», известные дизайнеры и активные жители Кирово-Чепецка.

В сквере постараются максимально сохранить деревья, снесут только аварийные.
Территория сквера будет зонирована. В различных зонах появятся арт-кафе, уличный кинотеатр (проект предполагает установку большого стационарного двустороннего экрана), сцена, детская и спортивная площадки. В качестве реки выступит извилистая дорожка из брусчатки, которая протянется через весь сквер и будет обрамлена световым оборудованием.

Отметим, что в Кировской области также проходит региональный конкурс на лучшие муниципальные практики. Прием заявок прошел с 5 по 30 апреля.
В конкурсе несколько номинаций: «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» («Умный город»), «Градостроительная политика и развитие ЖКХ» и другие.

Специальная комиссия проведет оценку заявок до 1 июля, а итоги конкурса подведут 20 июля.

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Тамара Полыхаева