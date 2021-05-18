Павел Чемоданов: Я преданный читатель «Кировской правды»

Жители Кировской области рассказывают, почему выбирают «Кировскую правду».

— Из газеты узнаю новости о культурных событиях в регионе: выставках, концертах, недавно вышедших книгах и т.д. Радует, что у газеты сменился дизайн. Новое оформление сочетает традиции уважаемого издания и современный подход.

Из последних материалов, что я читал в «Кировской правде» особенно мне запомнилась статья «В Кировскую область привезли останки двух бойцов, погибших в годы Великой Отечественной» про наших земляков, которые были обнаружены поисковиками на Смоленской земле и обрели покой на своей малой Родине.

Мне интересно краеведение, поэтому хотелось бы читать больше материалов по культуре и истории Вятского края. Отрадно, что «Кировская правда» остается одним из самых авторитетных периодических изданий региона.

Павел Чемоданов, кандидат исторических наук, завсектором научно-исследовательской работы и связей с общественностью областного краеведческого музея