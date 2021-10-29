Переписчики: всем жителям гарантируется конфиденциальность

Больше половины населения Кировской области уже приняли участие в переписи населения

На данный момент, по информации Кировстата, участие во Всероссийской переписи населения приняли 52% жителей региона, в том числе перепись в цифровом формате (через портал госуслуг) прошли 12,9%.

Напомним, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией гражданам рекомендуется по возможности пройти перепись именно через портал госуслуг, чтобы минимизировать контакты.

Заполнить электронные переписные листы можно по 8 ноября включительно.

Всероссийская перепись населения продлится по 14 ноября – до этой даты переписчики будут собирать данные о населении путем поквартирного обхода.

Сейчас в населенных пунктах Кировской области работают 2 333 переписчика. Все они имеют специальную форму, планшеты для внесения данных, средства индивидуальной защиты. У переписчиков регулярно берут тесты на коронавирусную инфекцию.

Юрий Вологжанин, переписчик из деревни Ложкари (Юрьянский район) рассказывает:

— На работу в качестве переписчика я согласился по нескольким причинам. Во-первых, это важное для всей страны дело. Во-вторых, это прекрасная возможность познакомиться с поближе с жителями. В-третьих, я придерживаюсь активной жизненной позиции. Границы моего участка – от деревни Кленовое до деревни Брязга. Жители деревень доброжелательно относятся к переписчику, с готовностью отвечают на вопросы.

Юрий отмечает, что все данные о населении заносятся в специальное приложение на планшете. Эти данные кодируются, тем самым гарантируется полная конфиденциальность. По итогам переписи планшет будет сдан в службу статистики.

– Переписаться можно не только с участием переписчика, но и на портале госуслуг, и на стационарном участке, – напоминает Юрий Вологжанин. – Жители на моём участке используют все три варианта.

Жительница Нагорского района Екатерина Исупова работает переписчиком впервые.

– Свой рабочий день планирую сама. Стараюсь, чтобы мой приход был удобен людям, – говорит Екатерина. – Жители у нас сознательные, к переписи относятся серьёзно. На моём участке от опроса никто не отказывался.

Екатерина подчеркивает, что на первом месте – безопасность: в обязательном порядке переписчики носят маски, перчатки, еженедельно проходят обследование на наличие инфекции.

Добавим, что переписчики не должны просить у жителей паспорта, иные документы, а также документы на право обладания жильем. Данные в переписные листы заносятся исключительно со слов самих граждан. О фактах нарушений необходимо сообщать в полицию или на переписные стационарные участки.