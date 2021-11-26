Перевозками в Кикнурском районе займется организация из Тужи

Подведены итоги аукциона на осуществление пассажирских перевозок в Кикнурском районе в I полугодии 2022 года.

На него заявилась лишь одна организация — МУП «Тужинское автотранспортное предприятие». Она и была признана победителем аукциона. Стоимость контракта — 480 тыс. руб.

Перевозки будут проводиться по семи маршрутам: Кикнур — Беляево, Кикнур — Ивановские — Макарье, Кикнур — Кокшага, Кикнур — Цекеево, Кикнур — Падерино (с заездом в с.Шапта), Кикнур — Абрамово (с заездом в с.Шапта) и Кикнур — Кресты.