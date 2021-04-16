Петербуржца, который пешком шёл в Киров, сбила машина

Молодой человек решил совершить пеший поход из Липецкой области в наш регион.

Член Русского Географического общества Евгений Кутузов — житель Санкт-Петербурга. Он ведёт блог о путешествиях. На днях он отправился по очередному маршруту. Стартовать решил в деревне Грязи Липецкой области, а финишировать в деревне Князи Кировской области.

В результате в Липецкой области ему пришлось задержаться. 15 апреля на окраине города на него наехала машина. В результате блогер оказался в больнице. Сам он шутит, что «нельзя так просто взять и уйти из Липецка».

Как рассказал Евгений, результат ДТП — открытый перелом голени. Его ждёт операция.

— Лежу в областной больнице. Стараюсь сохранять оптимизм, — отметил петербуржец.

Однако путешествие в Кировскую область он планирует возобновить, как только это станет возможным. Чтобы потом мог с гордостью говорить, что действительно попал из Грязи в Князи.

Фото: vk.com/ekutuz