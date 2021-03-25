Pirelli в Кирове: начат выпуск продукции, которую здесь раньше не производили

Шины Pirelli известны во всем мире. Если включить телевизор во время трансляции «Формулы-1», этого высшего класса гонок, которые проводит Международная автомобильная федерация, непременно обратите внимание, что постоянный поставщик шин для этих престижных соревнований – компания Pirelli. Ну а Pirelli в России – это шинный завод в городе Кирове…

В начале недели глава региона Игорь Васильев и председатель правительства области Александр Чурин побывали на промышленной площадке предприятия «Киров Тайр», где осмотрели модернизированный сборочный цех для производства легкогрузовых шин и встретились с заводским активом.

Работа в условиях, когда европейский рынок «сжался»

Пандемия и связанная с ограничениями приостановка крупных промышленных предприятий весьма основательно сказались на работе автопрома во всем мире. И это неудивительно: когда бизнес теряет предсказуемость, он занимаем выжидательную позицию… Около 70 процентов продукции кировского завода уходит на экспорт, и когда авторынок в Европе «сжался», из-за прерывания цепочки поставок пришлось пережить непростые времена. Особенно в период с апреля по июль. Но уже в начале осени прошлого года на предприятии вернулись к привычным объемам производства.

– На текущий момент завод работает в полную силу. В полную мощность, – представляя высоким гостям свое предприятие, заметил генеральный директор ООО ПК «Киров Тайр» Алексей Харитонов. – Каких-то рисков в среднесрочной перспективе мы не усматриваем. В любом случае будем предпринимать все меры, чтобы предприятие было жизнеспособным. Чтобы рабочие места сохранялись. Ведь завод – это 1400 человек…

Немного истории предприятия

Предприятие ведёт свою историю с ноября 1943 года. В 2011 году завод вошёл в состав

итальянского холдинга Pirelli. Четыре года спустя была выпущена миллионная шина Pirelli. В мае 2018 г. запущено производство 16-ти и 17-ти дюймовых зимних шин. И, наконец, в прошлом году на предприятии произошло знаковое событие – начали выпуск шин размера 18 дюймов. Согласно классификации компании Pirelli и других мировых производителей шин – это уже премиальный сегмент. Это шины на премиальные машины, с большой добавочной стоимостью. Иными словами, завод в Кирове впервые в своей истории вошел когорту предприятий, которые производят премиальный ассортимент с перспективой его расширения.

Более 6 млн легковых шин в год размером от 13 до 18 дюймов под брендом Pirelli сегодня позволяют производить мощности предприятия «Киров Тайр».

Премиальная шина и новые рынки

– Сегодня мы посетили сборочный цех завода, который был основательно модернизирован, – поясняет Алексей Харитонов. – Здесь установлены новые для нашего завода двухстадийные станки, которые производят легкогрузовые шины. Такую продукцию наш завод никогда прежде не делал. Это производство запустили в прошлом году в начале осени. И ещё станок крупповский немецкий, который изначально был рассчитан на производство шин от 13 до 17 дюймов. После модернизации эта машина может производить шины диаметром и 18 дюймов. Для завода это серьёзный шаг вперёд. 18 дюймов – это премиальная шина. И соответственно, это новые рынки, это большая прибыльность, это финансовая устойчивость. И это дальнейшее развитие. Не случайно в штаб-квартире компании в Милане уже согласован инвестиционный проект на сумму 10 миллионов евро по расширению производства в Кирове. Инвестиции начнут осваиваться уже в этом году, а выйти на новые объемы производства мы планируем ближе к середине следующего года. Это хорошо и для предприятия, хорошо и для области в целом. Напомню, что только за 2020 год инвестиции в завод составили 5,2 миллиона евро.

Порядка 140 миллионов евро составили инвестиционные вложения в шинный завод в Кирове в период 2012-2020 гг.

– Отрадно, что предприятие с такой большой историей успешно развивается, – осмотрев производство, заметил глава региона Игорь Васильев. – Здесь работает порядка полутора тысяч человек. У них высокая заработная плата, которая, как было подчеркнуто сегодня на совещании, она имеет тенденции к росту. И, конечно, вовремя выплачивается – два раза в месяц… Есть большие социальные программы. Есть планы развития производства по выпуску новой продукции. И вклад в налоговую базу достаточно серьезный: более 700 миллионов рублей. Тоже с тенденцией к росту… Успешное развитие таких предприятий можно только приветствовать.

Шины кировского завода поставляются крупнейшим автопроизводителям, таким как Volkswagen и альянс Renault – Nissan – АвтоВаз.

Ранее мы писали, как работница кировского шинного завода выиграла «Москвич».