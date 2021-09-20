Поисковики Кировской области нашли женщину в день её рождения

Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали историю, которая произошла на выходных.

Подробности случившегося описали поисковики в своих соцсетях. Началось всё с обычной ориентировки. Пропала женщина. Имя Оля. Потерялась в лесу. На поиски выдвинулась целая команда. Работа шла в вечернее и ночное время.

Как рассказали участники отряда, потерявшаяся женщина вела себя грамотно. Она взяла сотовый телефон, выкладывала стрелки из собранных грибов, чтобы её быстрее отыскали.

— А ещё Ольга была оптимистично настроена. Это очень помогает, — уточнили волонтёры.

В результате заветная информация об успешном завершении поисков была получена. Олю вывели из леса. С ней всё было в порядке. Оказалось, что у неё день рождения. В результате женщину поздравили с праздником, подарили яркий жилет и туристические спички.

Фото: vk.com/lizaalert_kirov