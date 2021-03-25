Кировчан познакомят с работой отряда «Лиза Алерт»

В понедельник, 29 марта, кировский отряд «Лиза Алерт» приглашает всех желающих на встречу.

Вводная лекция для новичков начнётся в 18 часов в «Точке кипения» ВятГУ (ул.Преображенская, 41).

Волонтёры расскажут о правилах отряда и его направлениях, видах поиска и о том, как присоединиться к «Лизе Алерт».

«Стать волонтёром может любой совершеннолетний житель области. Для этого не нужно специальной подготовки, дорогой экипировки и массы свободного времени. Помочь может каждый! Главное — желание помогать. Как это сделать — расскажут на ближайшей встрече», — анонсируют встречу члены отряда.

Для участия в лекции необходимо зарегистрироваться здесь.