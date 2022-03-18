Полицейские нашли серийную воровку на Центральном рынке

В Кирове полиция раскрыла дело о серии краж на рынке.

Первая произошла 23 декабря: пропало 12000 рублей с прилавка торговой точки, торгующей мясом. Ночью на 29 января некто отжал жалюзи в окне и через него утащил 30 спортивных брюк на 27000 рублей. Почти месяц спустя, 26 февраля украли в торговой точке женской одежды на 20000 рублей, сломав замок рольставен на входе.

В ходе расследования возбужденных уголовных дел по кражам следователи вышли на 39-летнюю ранее судимую жительницу Кирова. Выяснилось, что она же в апреле прошлого года украла из-под прилавка сумку с документами, банковскими картами и 20000 рублей.

Подозреваемая под арестом, расследование продолжается.