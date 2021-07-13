Популярные российские блогеры в восторге от Кирова

Как устроить идеальное путешествие на три дня, уехав в город на реке Вятке с историей дымковской игрушки и знаменитым на всю страну вятским квасом? Екатерина Величкина и другие участники блог-тура «Путешествуем по России» знают ответ.

Блогеры, приехав из разных регионов, уже провели один день в Кирове. По их впечатлениям, это восторг. Успели и вятского пива попить, и в художественном музее полюбоваться на картины Васнецова. Ещё посетили Метроград, музеи истории шоколада, мороженого и карамели, а также заглянули в космоцентр.

Анастасия Тукмачева: Он @cosmomuseum43 мне больше всего понравился — узнала, что я на Марсе я вешу 20 кг, а скафандр космонавта — 114 кг!

Ещё поели в двух вкуснейших ресторанах и полюбовались закатом с колеса обозрения! Отдельное спасибо гостинице @four.elements.kirov за вид из окна!

Как рассказали сами блогеры, они приехали большой компанией, чтобы показать, что можно путешествовать в России даже и по небольшим городам.

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