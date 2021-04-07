Поселок в Белохолуницком районе останется без моста на время половодья

Поселок Подрезчиха в Белохолуницком районе скоро останется без моста и без связи с «большой землей». Об этом рассказали в управлении защиты населения и территорий.

По словам специалиста управления Яны Гусевой, низководный деревянный мост соединяет поселок с трассой и райцентром. На время паводка мост традиционно разводят.

Так будет и в этом году. В настоящее время мост готов к разведению. Как только уровень воды поднимется, его пришвартуют к берегу. И на время весеннего паводка Подрезчиха останется без транспортного сообщения с центром.

Однако к будущей изоляции поселок готов. Транспортное сообщение будет осуществлять катер КС-100. На случай сильного подтопления жилых домов спланирована эвакуация местных жителей в пункты временного размещения. Замер уровня воды производится дважды в сутки, а при слишком высоком ее подъеме на гидротехнических сооружениях сбрасывают воду.

Без автомобильного сообщения с райцентром также остался микрорайон Каринторф в Кирово-Чепецком районе. 5 апреля движение по наплавному мосту было закрыто.

По данным кировского ЦГМС, за прошедшие сутки уровень воды на реках области поднялся на 1-14 см. Максимально поднялась вода на Немде и Уржумке – до 41 см. На последней начался редкий ледоход. На Вятке в черте Кирова сохраняется ледостав с промоинами.