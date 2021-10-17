Поздравление губернатора Игоря Васильева с Днем отца

От всей души поздравляю жителей Кировской области с Днём отца!

В октябре этого года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ об учреждении Дня отца, отмечать который мы будем каждое третье воскресенье октября. И крайне важно, что еще на один праздник, напоминающий нам о семейных ценностях, в стране стало больше!

В каждой семье отец – это опора и надёжная защита. Пример мужественности и умения заботиться о своих близких.

Всем папам желаю крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть вас ежедневно окружает любовь ваших близких!

Губернатор Кировской области Игорь Васильев