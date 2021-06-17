Пожилой кировчанин убил знакомого табуреткой

Инцидент произошел 11 июня в одном из домов на улице Шаляпина.

Как было установлено в ходе следствия, 67-летний кировчанин распивал алкоголь вместе со своим другом. В ходе возникшей ссоры хозяин квартиры схватил табурет и несколько раз ударил собутыльника по голове. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. В настоящее время подозреваемый задержан. По делу ведется следствие, назначен ряд экспертиз.