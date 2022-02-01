Правительство и прокуратура области подвели итоги совместной работы в 2021 году.

О работе правительства рассказал губернатор Игорь Васильев.

По его словам, органы власти и сотрудники прокуратуры большое внимание уделяли пресечению нецелевого использования бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на реализацию нацпроектов.

«Эти средства должны работать на развитие региона и повышение качества жизни людей. Нарушения и злоупотребления должны пресекаться и строго наказываться», – отметил губернатор.

Ещё одним приоритетом стало повышение безопасности дорожного движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели в прошлом году было выделено 673 млн руб., на текущий запланировано 815 млн. По области установлено 15 комплексов фотовидеофиксации, 14 светофоров, более 4 тыс. дорожных знаков, построено 3,8 км тротуаров, нанесено свыше 4 тыс. км дорожной разметки, оборудованы четыре автобусные остановки.

Сотрудники прокуратуры участвовали в мероприятиях, которые направлены на пресечение незаконной деятельности по перевозке пассажиров и багажа. Она, в частности, была выявлена на маршрутах Киров — Орлов и Киров — Бахта.

Совместными усилиями решались проблемы пострадавших участников долевого строительства. В результате в прошлом году было завершено строительство четырёх проблемных объектов и восстановлены права 281 дольщика. Сейчас в едином реестре проблемных объектов находится 27 домов. По каждому индивидуально выбирается способ решения вопроса.

В числе основных направлений совместной работы на 2022 год Игорь Васильев отметил контроль за расходованием бюджетных средств при реализации нацпроектов, противодействие экстремизму и терроризму, недопущение дестабилизации общественно-политической обстановки, обеспечение защиты прав, свобод и интересов граждан, предупреждение безнадзорности и правонарушений в отношении несовершеннолетних.