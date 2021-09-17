Кировское предприятие экспортирует свою продукцию в 40 стран мира

Мурашинский фанерный завод экспортирует свою продукцию в 40 стран мира. Работу одного из ведущих предприятий области в сфере лесной промышленности продемонстрировали губернатору Игорю Васильеву.

Фанерный завод в Мурашинском районе является одним из крупнейших предприятий по переработке древесины. Завод оборудован в соответствии со всеми мировыми стандартами и производит до 120 тысяч кубометров фанеры в год.

По словам гендиректора предприятия Андрея Самоделкина, одним из основных направлений деятельности завода является утилизация отходов производства. Для этого на предприятии был запущен цех по производству древесных пеллет.

— Сегодня Мурашинский фанерный завод — это предприятие с именем. Только в 2021 году мы произвели 72 тысячи кубометров большеформатной березовой фанеры. Вся продукция прошла международную сертификацию и востребована потребителем, — сказал руководитель предприятия.

Качество вятской фанеры оценили не только в России, но и за рубежом. Среди покупателей продукции мурашинского предприятия – компании из Австрии, Нидерландов, Соединенных Штатов и других стран мира.

Игорь Васильев отметил, что Кировская область была и остается одним из лидирующих регионов в сфере лесной промышленности. И правительство поддерживает предприятия данной отрасли, создавая благоприятные условия для инвестирования и создания высокотехнологичных лесных производств.