Представители муниципалитетов поблагодарили Игоря Васильева за увеличение финансирования районов

21 апреля в День органов местного самоуправления губернатор Кировской области Игорь Васильев провел рабочую встречу с представителями «Совета муниципальных образований Кировской области».

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области» Татьяна Телицина поблагодарила главу региона за финансирование муниципалитетов в размере 2 миллиардов рублей, отметив, что средства в таком объеме направляются впервые. Только ассигнования дорожного фонда, в основном на ремонт дорог в муниципалитетах, составят порядка 1,8 миллиарда рублей.

— Приятно, что поправка состоялась в феврале, например, подготовка к отопительному сезону пройдет точно по плану и намного спокойнее, чем это было раньше — сказала Татьяна Телицина. — Впервые за последние годы средства получили детские сады — на ремонт учреждений выделено 50 млн рублей, здорово, если такая поддержка станет ежегодной.

В ходе встречи также обсудили планы и перспективы совместной работы, в частности, рассмотрели подход к обучению кадров. В этом году избраны 126 новых глав сельских поселений, поэтому растет потребность в возобновлении очных встреч, выездов в районы и круглых столов для обмена опытом. Недавний семинар в юридическом институте им. О.Е. Кутафина собрал порядка 190 сотрудников органов местного самоуправления, что еще раз показало, как актуально и востребовано обучение в офлайн-формате.

— За два года пандемии дистанционный формат начинает исчерпывать себя, нужно видеть друг друга, общаться, изучать опыт организации деятельности изнутри, — подчеркнул заместитель председателя правительства, министр внутренней политики региона Андрей Лучинин.

Игорь Васильев отметил, что очное обучение представителей органов местного самоуправления стоит разбить по блокам – образование, медицина, ЖКХ и другим. По итогам встречи глава региона поддержал инициативы ассоциации муниципальных образований. Правительство Кировской области готово и дальше оказывать всестороннюю поддержку органам местного самоуправления и муниципалитетам.