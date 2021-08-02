Прекращено действие лицензий двух управляющих компаний

В Кировской области прекращены действия лицензий на работу двух управляющих компаний.

Это ООО «Наш дом» (Зуевский район) и ООО «Лузское УЖКХ» (Лузский район). Все многоквартирные дома, находившиеся в их управлении, 1 августа исключены из областного реестра лицензий.

«Ведётся постоянный контроль в сфере управления домами. В отношении организаций, допустивших грубые нарушения требований, запускается механизм аннулирования лицензии», — сообщили в Госжилинспекции Кировской области.

За последние месяцы это произошло с шестью управляющими компаниями: ООО «Луч», ООО «ЖСК», ООО «УК Почин», ООО «УК Ленинского района», ООО «УК «Доверие» и МУП «ЦКС».

Решение о способе управления домом принимают собственники помещений на общем собрании. Он может быть выбран и изменен в любое время. Если собственники не примут решения, им может быть назначена временная управляющая компания.