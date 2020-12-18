Преступник, которого не могли найти, нелепо попался в Кирове

Житель Кирова, числившийся в розыске, попался на магазинной краже. Об инциденте рассказали в Росгвардии.

В середине декабря росгвардейцы получили сигнал «тревога» из магазина на улице Ленина. Как выяснилось на месте происшествия, 34-летний мужчина попытался тайно вынести товар, не заплатив за него. При проверке документов выяснилось, что задержанный числится в розыске по подозрению в краже.

В те же дни сотрудники Росгвардии взяли еще двух магазинных воришек. Одним из них оказалась женщина, которая попыталась вынести покупки мимо кассы в торговой точке на Ломоносова. При просмотре камер выяснилось, что так она «совершает покупки» уже не в первый раз.

Еще одного любителя дармовщины задержали в магазине на улице Московской. Мужчина захотел выпить бесплатно и забрал с собой бутылку спиртного.

Всех задержанных передали в полицию для дальнейших разбирательств.

Ранее мы писали, что кировчанин украл из магазина 5 айфонов.