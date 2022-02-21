Президент России Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин объявил о признании Донецкой и Луганской народных республик.

«Вступление Украины в НАТО — это прямая угроза безопасности нашей страны. Регулярные совместные учения имеют ярко выраженную антироссийскую направленность.

Ситуация на Донбассе приобрела критический характер. Украина сформировала ударную группировку, ни одного дня не обходится без обстрелов. Сколько ещё можно это терпеть?

Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Считаю необходимым принять давно назревшее решение – незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народной республик», — сказал Путин в телевыступлении.