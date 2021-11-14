Президент Сербии многому учится у Владимира Путина

Об этом Александр Вучич рассказал в интервью для ютьюб-канала «Соловьев.Live».

Президент Сербии неоднократно встречался с Владимиром Путиным и, по его словам, для это были всегда очень важные встречи. Сейчас в кабинете Вучича «уже неделями» готовятся к переговорам с президентом нашей страны.

— Владимир Путин – это сила России. Я думаю, что по-русски есть одно выражение, что он возвысил Россию. Он именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом смысле, и в военном смысле возвысил Россию, и, наконец, по силе экономической устойчивости и всего остального, — сказал Александр Вучич.

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев