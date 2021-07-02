Приемная губернатора на сайте «КП»: какие вопросы решены за неделю

Приёмная губернатора Кировской области Игоря Васильева на сайте «Кировская правда» продолжает работу.

В период с 23 по 30 июня главе региона поступило 214 сообщений от жителей. Основными темами были: дороги, благоустройство, ЖКХ, здравоохранение населения. Решено более половины поступивших вопросов.

Кураторами – системой «Инцидент менеджмент» совместно с Центром управления регионом – были решены следующие вопросы.

Так по жалобам жителей пгт. Тужа, г. Орлова было восстановлено водоснабжение. К решению вопроса подключилось региональное министерство строительства, энергетики и ЖКХ. В Туже вода в домах появилась 25 июня после установки насоса, а в Орлове вопрос решился 26 июня.

Жители Лузы пожаловались на переполненную площадку ТКО по ул. Рабочей и упавшее дерево по указанному адресу. Сигнал был направлен для принятия мер в администрацию г. Лузы и перевозчику. Для оперативного решения вопроса в Лузу была направлена дополнительно машина, 24 июня 2 машины работали на вывозе ТКО.

Упавшая береза была распилена, убрана с дороги, ветки сложены рядом с площадкой для ее дальнейшего вывоза.