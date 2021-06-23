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Транспортный прокурор проведет личный прием жителей Кировской области

Вадим Шабалин Новости, Общество

25 июня и.о. Приволжского транспортного прокурора Денис Авдеев проведет прием жителей Кировской области.

Он состоится в формате видеоконференции в помещении Кировской транспортной прокуратуры по адресу ул. Горького, д. 46 с 11 до 13 часов. Посетителям необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В ходе приёма будут рассмотрены вопросы, связанные с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, а также с перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза.

Контактные телефоны 8 (800) 100-19-15 (бесплатный) и 8 (831) 435-10-04.

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Вадим Шабалин