Приёмная губернатора Игоря Васильева на сайте «КП»: 165 сообщений за неделю

За минувшую неделю в приёмную губернатора Кировской области Игоря Васильева поступило 165 сообщений от жителей региона. Проблемные ситуации были оперативно взяты в работу. Многие из них решены на данный момент. Основными темами жалоб стали благоустройство и содержание улично-дорожной сети.

Приведены в порядок улицы и дороги в Кирово-Чепецке

Большое количество сообщений поступило из Кирово-Чепецка. Жители города жаловались на уборку улиц Луначарского, Мира, Кирова. Вопрос был взят на контроль главой региона, а администрации города и подрядчикам поручено провести работы в кратчайшие сроки. Уборка выполнена, контроль за содержанием улично-дорожной сети в Кирово-Чепецке усилен.

С аналогичными проблемами на работу подрядчиков жаловались жители Уржума, которые обратили внимание на ненадлежащее состояние ул. Молодёжной, а также неубранной лестницы по ул. Кирова. После сигнала в соцсетях работы здесь также были выполнены.

Отремонтирована крыша

В личные сообщения губернатора обратился житель города Кирова с жалобой на протекающую кровлю многоквартирного дома по адресу: ул. Интернатская, 3. Информация о поступившем сигнале была передана в управляющую компанию, которая произвела полную очистку крыши от снега. Все протечки также были устранены.

Помощь школе в приобретении проектора

Также к главе региона обратилась победитель прошлогоднего конкурса «Учитель года Кировской области» из Афанасьевского района Светлана Варина. Она попросила помочь с приобретением проектора для своего 5-го класса в школе села Гордино. По поручению Игоря Васильева вопрос был рассмотрен администрацией Афанасьевского района, проектор будет приобретён и передан школе в ближайшее время.