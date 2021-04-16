Приёмная губернатора Кировской области: 84% поступивших вопросов решены

Приёмная губернатора на сайте «Кировская правда» продолжает работу. За минувшую неделю этой возможностью рассказать о требующих решения проблемах или просто поделиться какими-то новостями, жители региона воспользовались 107 раз.

Основные темы сообщений: благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, социальное обслуживание населения. Решено 84 % поступивших вопросов.

Так, 12 апреля от кировчан поступил сигнал о затоплении Никульченского переулка в Малой Субботихе. 13 апреля подрядной организацией на данном участке проведена подсыпка щебнем.

Администрация г. Кирова также информировала жителей о том, что переулок Никульчинский включен в перечень грунтовых дорог, которые будут отремонтированы в текущем году.