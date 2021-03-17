Преимущества страхования грузов и товаров на складе

Хранение товаров, их перевозка, обработка и прочие манипуляции часто связаны с большими рисками. Ведь во время подобных процессов продукция может быть случайно или намеренно испорчена. Из-за этого владелец понесет значительные убытки. Чтобы избавиться от всех возможных рисков, следует прибегнуть к страхованию грузов. Это позволит переложить ответственность на плечи страховой компании. В случае порчи любой продукции она быстро возместит убытки владельцу.

Обеспечить страхование груза поможет самое крупное агентство ТОО «Центр страхования «General Re»». Узнать все условия предоставляемых услуг можно на официальном сайте компании www.generalre.kz. Агентство страхования работает на рынке уже более 20 лет. За это время его услугами воспользовались почти семь тысяч клиентов. Компания применяет индивидуальный подход к каждому заказчику услуг. Для клиентов подбираются уникальные условия, соответствующие их нуждам и ожиданиям.

Страхование грузов используется в различных сферах перевозки товаров. Оно может применяться при транспортировке продукции посредством самолетов, железных дорог, автомобилей, а также при морских либо речных перевозках. Оформить страховку можно на любой груз. Часто заказчики пользуются услугами страховых агентств при перевозке следующей продукции:

строительных материалов;

продуктов питания;

мебели и предметов декора;

автомобилей;

технических устройств.

Страхование поможет вернуть средства за продукцию при возникновении различных опасностей, которые могут нанести ей порчу. К ним относят следующее:

дорожно-транспортные происшествия;

погодные условия;

чрезвычайные ситуации;

техногенные катастрофы;

уголовные преступления.

Востребованной услугой сегодня является и страхование товара на складе. Ведь во время хранения товарно-материальных ценностей могут произойти ситуации, которые нанесут им значительный вред. Оформленный полис позволит защитить объекты, которые находятся как в собственном, так и в арендованном хранилище. Он позволит получить компенсацию при повреждении продукции во время погрузки или разгрузки. Также действие страховки распространяется на следующие риски: